Sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula il traffico è rimasto bloccato per un'ora al km 209,500, a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per un incidente che ha coinvolto almeno sei automobili e provocato il ferimento di sei persone. Il traffico è stato inzialmente deviato dal personale dell’Anas su una strada alternativa, poi quando i mezzi coinvolti sono stati rimossi la strda è stata riaperta.