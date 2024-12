Cianciana, accoltellò moglie e figli: processo in abbreviato per il meccanico Daniele Alba

Ha chiesto il giudizio abbreviato, dinanzi al gup del Tribunale di Sciacca, Daniele Alba, il meccanico di 35 anni che ha accoltellato moglie e due figli a Cianciana. La richiesta è stata avanzata dalla difesa dopo che la procura della Repubblica di Sciacca aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato con udienza già fissata per il 15 gennaio 2025 davanti al tribunale in composizione collegiale.

Alba, pertanto, sarà giudicato allo stato degli atti e per tutti i reati che gli vengono contestati. Non era capace di intendere e di volere al momento del fatto per il tentato omicidio di moglie e figli, ha stabilito una perizia psichiatrica disposta dal gip Antonino Cucinella.

Alba è stato ritenuto dal perito però capace di stare in giudizio ed a suo carico c’è pure l’accusa di maltrattamenti. La perizia doveva stabilire la capacità di intendere e di volere dell’indagato, la capacità di stare coscientemente in giudizio e la pericolosità sociale. Per il perito c’è la pericolosità sociale.