Canicatti, un finto colonnello dei carabinieri truffa 90 mila euro a un medico

Un medico di 64, originario di Canicattì in provincia di Agrigento, è stato truffato da un finto colonnello dei carabinieri che lo ha contattato attraverso un numero che, all’apparenza, era in effetti quello del comando provinciale dell’Arma. Il professionista aveva ricevuto un sms, dal circuito bancario Monte Paschi di Siena, che lo informava di una transazione sospetta sul suo conto di 6.200 euro. Nel messaggio anche l’indicazione di un numero di cellulare per bloccarla.

Numero che ha composto, avviando il dialogo con un sedicente operatorio bancario che lo ha informato di un’inchiesta a carico del direttore dell’istituto dove il canicattinese è correntista. Da lì il finto contatto con i carabinieri. Un uomo, spacciandosi per il colonnello Giuseppe Migliore (che non esiste al comando provinciale di Agrigento), ha consigliato al medico di fare subito un bonifico bancario di 90 mila euro, soldi che gli sarebbero stati poi restituiti. Il medico, quindi, alcuni giorni dopo si è accorto di essere stato vittima di una truffa e ha presentato una denuncia ai carabinieri.