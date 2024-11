Agrigento, in lacrime a un posto di blocco: «Sono vittima di maltrattamenti»

Fermata ad un posto di blocco della polizia, inizia a piangere e trova il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti dal compagno trentenne. È successo ad Agrigento. La ragazza, che ha 25 anni, durante un controllo di routine ha approfittato della presenza degli agenti per raccontare la sua storia di violenze domestiche e soprusi.

Il suo gesto, un atto di coraggio che spezza il silenzio, ha dato avvio alle indagini e acceso un riflettore su una vicenda che potrebbe essere emblematica per molte altre donne in condizioni simili.

Secondo quanto riferito dalla venticinquenne, le violenze e i maltrattamenti andrebbero avanti ormai da tempo, diventando parte di una routine di minacce, insulti e atteggiamenti aggressivi che avevano finito per renderla prigioniera nella propria relazione.

Un servizio completo di Paolo Picone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi