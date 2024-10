Dopo la rissa, la spedizione punitiva: pestati tre soldati a Lampedusa

Prima la rissa, per futili motivi, poi la spedizione punitiva. È stato un weekend di violenza quello appena trascorso sull’isola di Lampedusa dove tre militari fuori dal servizio sono stati aggrediti da un gruppetto di giovani del luogo. Secondo quanto emerso dalla prima fase delle indagini, pare che i fatti siano avvenuti in due distinti momenti.

Tutto sarebbe iniziato attorno alle 23 di sabato, quando tre bersaglieri, impegnati in questi giorni sull’isola con l’operazione militare «Strade sicure», liberi dal servizio e in abiti civili, sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi lampedusani nella centralissima via Roma, luogo di ritrovo per residenti e turisti. Una parola tira l’altra: da una parte i militari dall’altra un gruppetto di quattro giovani hanno iniziato a discutere probabilmente per uno sguardo di troppo o un tentativo di approccio ad una ragazza del posto, fino a darsele di santa ragione.

