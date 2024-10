Agrigento, ragazza di 24 anni in scooter morì per una buca: la Cassazione conferma le condanne per i funzionari

Morta a 24 anni in un incidente stradale con lo scooter provocato da una buca: secondo i giudici la colpa è stata dei funzionari del Comune di Agrigento che, sebbene informati della presenza del dissesto, non avrebbero fatto nulla per eliminarlo nè, quantomeno, per metterlo in sicurezza.

La Cassazione, rigettando il ricorso dei difensori degli imputati, ha così confermato il verdetto dei primi due gradi del processo per la morte della ventiquattrenne Chiara La Mendola, avvenuta a causa di un incidente, il 30 dicembre del 2013 al viale Cavaleri Magazzeni.

Un anno di reclusione, per l’accusa di omicidio colposo, è la pena inflitta all’ex dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Agrigento, Giuseppe Principato, e al responsabile del servizio di viabilità, Gaspare Triassi. La ragazza, in particolare, secondo quanto ha accertato il processo, avrebbe perso il controllo del suo scooter Scarabeo per colpa della buca finendo sotto le ruote di un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Chiara è morta sul colpo, prima ancora che arrivassero i soccorsi.