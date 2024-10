Lavoratori in nero e violazioni in materia di salute e sicurezza in tre oleifici della provincia di Agrigento

Tre provvedimenti di sospensione delle attività e sanzioni per diverse migliaia di euro. È il bilancio dell’attività di vigilanza che nei giorni scorsi ha visto impegnati gli ispettori del Contingente Inl in Sicilia, che hanno controllato diversi oleifici in provincia di Agrigento.

In un oleificio è stato trovato un lavoratore in nero su un totale di 2 lavoratori presenti, ed è stato pertanto adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per un importo di 2.500 euro. Gli ispettori hanno anche impartito prescrizioni in materia di salute e sicurezza per omessa sorveglianza sanitaria e omessa formazione/informazione dei lavoratori.

Sono state altresì elevate ammende per oltre 5.500 euro e verrà contestata la maxi- sanzione per lavoro nero. In un altro oleificio è stato trovato un lavoratore in nero su 2 presenti; anche in questo caso è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per un importo di 2.500 euro, sono state impartite prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per omessa formazione dei lavoratori e sono state elevate ammende per complessivi 1.850 euro oltre alla maxi-sanzione per lavoro nero.