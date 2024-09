La sparatoria col morto ad Agrigento, il Riesame: «Non fu omicidio»

Annullata la custodia cautelare in carcere per Angelo Di Falco, Calogero Zarbo e Domenico Avanzato accusati del delitto di Roberto Di Falco, avvenuto lo scorso 28 febbraio al Villaggio Mosè, nel piazzale di una concessionaria. I tre indagati rimangono detenuti: sono indiziati in concorso di tentato omicidio e porto e detenzione di arma da fuoco