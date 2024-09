«Martina continuerà a vivere nell’amore di chi l’ha conosciuta e amata»: il dolore di Villaseta per la morte della ragazza di Agrigento

Aveva trascorso la serata di sabato al ristorante Massaria Papia, assieme al fidanzato ed ai suoi genitori per festeggiare il matrimonio di una sua parente. Ma nel viaggio di ritorno dalla contrada Salto d’Angiò, ad Aragona, per raggiungere la sua abitazione, ha perso la vita in un tragico incidente. Martina Frequente aveva 26 anni ed era di Agrigento. Cinque persone sono rimaste ferite, una di queste in modo grave. In auto, una Fiat Grande Punto, con la ventiseienne c’erano i genitori Giuseppe e Liliana e il fidanzato Gerlando, rimasti feriti. Da quanto ricostruito circa la dinamica dell’incidente, l’auto sulla quale viaggiava la giovane si è scontrata con un’Audi A5 con a bordo una coppia originaria della provincia di Messina. L’impatto è stato molto violento, Martina Frequente si trovava sul sedile posteriore.

La famiglia Frequente è molto conosciuta nel quartiere di Villaseta. Appena si è diffusa la notizia della morte della ragazza, le comunità ecclesiali di Villaseta e Monserrato hanno organizzato una processione penitenziale con l’immagine della Madonna della Catena. Per rafforzare la preghiera comunitaria, la processione si è svolta lungo un breve tragitto e tutta la comunità si è unita in preghiera non solo per Martina, ma anche per i familiari coinvolti e feriti nell’incidente. In segno di lutto, non è stata utilizzata la banda musicale, i giochi d’artificio sono stati sospesi e le luminarie sono rimaste spente. «Insieme, vogliamo professare la fede nel Signore crocifisso e risorto – ha detto don Rino Lauricella Ninotta, parroco della chiesa Madonna della Catena - e testimoniare la speranza nella resurrezione».

L’assessore alla Cultura del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, amico personale di Martina e della sua famiglia, ha inviato un messaggio di cordoglio. «La nostra comunità di Villaseta, che fino a poche ore fa si preparava a vivere il momento più importante della festa, è ora sconvolta da un lutto gravissimo che tocca il cuore di tutti noi e si estende a tutta la città – ha detto Ciulla -. La perdita di Martina ci lascia senza fiato, un vuoto incolmabile che solo la preghiera e la vicinanza reciproca possono, in parte, alleviare. Il mio pensiero e il mio affetto vanno ai genitori, Giuseppe e Liliana, alla sorella Simona, al fidanzato Gerlando e a tutti gli amici e conoscenti che stanno affrontando questo immenso dolore. Siamo con voi in questo momento di grande sofferenza, e vi siamo vicini con il cuore e con la preghiera. Martina resterà sempre nei nostri ricordi, una giovane vita spezzata troppo presto, ma che continuerà a vivere nell’amore di chi l’ha conosciuta e amata».