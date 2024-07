Cianciana, villetta in campagna distrutta da un incendio doloso: il rogo è divampato in due diverse zone della casa, trovato un piede di porco

Un incendio ha distrutto una casa di villeggiatura in contrada Albano, a Cianciana. Secondo una prima ricostruzione, il rogo è divampato in due diversi punti, al pianoterra e nella camera da letto, e questo farebbe ipotizzare che sia stato appiccato da qualcuno. Dentro la villetta è stato anche trovato un piede di porco, presumibilmente utilizzato per entrare. Ad accorgersi delle fiamme un passante che ha allertato immediatamente i vigili del fuoco.

I pompieri una volta giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e accertarsi che l'immobile fosse disabitato. Sul luogo dell'incendio sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Cammarata, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo. Sono stati effettuati i sopralluoghi del caso. L'abitazione è di proprietà di una coppia che vive all’estero e torna a Cianciana soltanto durante le vacanze.

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.