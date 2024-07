Ancora auto a fuoco a Licata: un incendio ha distrutto due vetture, annerita la facciata di un edificio

Incendio a Licata. Due auto sono andate a fuoco in via Rosolino Pilo. Pochi giorni fa, sempre a Licata in fiamme erano andati una vettura e un furgone parcheggiato nei pressi.

Ad andare a fuoco, questa volta, una Jeep, di proprietà di una azienda. Le alte fiamme si sono poi propagate a una Fiat Cinquecento, parcheggiata nelle vicinanze. I residenti , allarmati, hanno contattato i vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento cittadino e i carabinieri del nucleo Radiomobile. L'incendio ha danneggiato anche il prospetto di un’abitazione. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e i carabinieri hanno avviato le indagini per capire l'esatta dinamica. Ascoltato anche il proprietario della Jeep, per capire se nei giorni precedenti al fatto avesse visto o sentito qualcosa.