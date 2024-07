Migranti,144 sono stati trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle

Sono 144, dei 234 presenti all’hotspot di contrada Imbriacola, i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea Paolo Veronese che in serata giungerà a Porto Empedocle. A disporre il trasferimento dei migranti è stata la prefettura di Agrigento.

Del gruppo, 106 persone, comprese più famiglie, andranno in strutture d’accoglienza di Siracusa; 36 minori non accompagnati over 14 verranno ospitati a Villa Sikania a Siculiana e due resteranno ad Agrigento.