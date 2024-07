Esclusi dall’irrigazione di soccorso, a Ribera la protesta degli agricoltori

Proteste di alcuni produttori agricoli di Ribera, in provincia di Agrigento, stamattina (1 luglio) davanti alla sede del consorzio di bonifica Agrigento 3 di contrada Martusa, in territorio comunale di Caltabellotta, dove si trova la vasca di smistamento di acqua per usi irrigui.

Agricoltori che lamentavano l’esclusione dei loro poderi, situati a valle del fiume Verdura, dalla cosiddetta «irrigazione di soccorso »che, dopo due mesi dall’assenso dato da dipartimento Acque e Rifiuti e Autorità di bacino idrografico, è iniziata oggi.

Sono dovuti intervenire i carabinieri per ristabilire l’ordine, ma la protesta è stata sospesa solo dopo la promessa da parte del consorzio che anche il versante dove ricadono i terreni interessati, in massima parte agrumeti, sarà regolarmente beneficiato dalla fornitura di acqua entro le prossime 48 ore.

Quella odierna è la prima irrigazione di soccorso di acqua, proveniente dalle dighe Castello di Bivona, e Gammauta di Palazzo Adriano, a beneficio delle colture (tra cui quelle di eccellenza di arance e pesche) ricadenti nei comuni agrigentini di Bivona, Lucca Sicula, e Ribera. Le campagne di Burgio e Villafranca Sicula, per la loro posizione, verranno serviti dal ’rilancio di acqua dalla diga Gammauta, una manovra effettuata da Enel Green Power, proprietaria nell’invaso di una centrale idroelettrica.