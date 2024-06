Raffadali, trovata morta in casa una pensionata di 66 anni

Una donna di 66 anni è stata ritrovata morta nella sua casa di via Risorgimento a Raffadali, in provincia di Agrigento. A ritrovare il corpo sono stati i carabinieri, dopo avere ricevuto una segnalazione perché della pensionata, originaria della Romania, non si avevano più notizie. Ma pare che la donna sia morta per cause naturali, non sono stati ritrovati segni di violenza sul corpo. In via Risorgimento è arrivato anche il medico legale che ha escluso che la donna possa essere stata uccisa. La salma è stata consegnata ai familiari.

Ieri, invece, a Ispica, nel Ragusano, un altro dramma della solitudine. Una donna di 78 anni è stata trovata morta dopo che per giorni nessuno avesse più sue notizie. Nemmeno i suoi figli, che vivono lontani, in Germania, erano riusciti a mettersi in contatto con la madre. Dopo vari tentativi, sono state avvertite le autorità, e quando il 118 e i vigili del fuoco sono entrati dentro l'abitazione della donna, l'hanno trovata morta.