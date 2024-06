Lampedusa, 18 a giudizio per i reflui fognari finiti in mare senza trattamento: fra loro gli ex sindaci Nicolini e Martello

Rinviati a giudizio, con l’accusa di avere consentito che i reflui fognari di Lampedusa finissero in mare senza trattamenti. Gli scarichi dei cinque impianti di sollevamento avrebbero così reso l’acqua del mare dell'isola «estremamente torbida ed emanante un forte odore di fogna». A decidere l’approfondimento dei fatti in dibattimento, per diciotto indagati, è stato il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino.

A processo vanno due ex sindaci dell’isola, Salvatore Martello e Giusi Nicolini, i responsabili dell’impresa Nurovi, ditta aggiudicataria ed esecutrice dell’appalto per l’ampliamento dell’impianto di depurazione, ovvero Sonja Nunziatina Cannizzo di 52 anni, Mattia Mondello di 31 ed Emanuele Mondello di 63 anni, il direttore tecnico dei lavori Luigi Fidone, di 47 anni, l’ingegnere Salvatore Stagno, di 51 anni, responsabile unico del procedimento, Marco Lupo, di 53 anni, Maurizio Pirillo, di 60 anni, e Salvatore Cocina, 63 anni, che hanno ricoperto negli anni il ruolo di direttore generale del dipartimento Acque e rifiuti della Regione Siciliana. Cocina è oggi responsabile regionale della Protezione civile. E poi, nella lista degli imputati, Manlio Maraventano di 54 anni, Francesco Brignone di 59, Calogero Fiorentino di 66 anni, responsabili del settimo servizio del Comune di Lampedusa, Felice Ajello, 65 anni, dirigente di settore del dipartimento Acque e rifiuti, Marcello Loria, 67 anni, anch’egli dirigente del dipartimento, Giovanna Taormina, 56 anni, rappresentante di una ditta che si è occupata di smaltimento dei rifiuti in un cantiere; Giuseppe Tornabene, 69 anni, e Giuseppe Dragotta, 62 anni, entrambi direttori dei lavori.