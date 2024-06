Bruciano le colline di Agrigento: paura tra i residenti, vigili del fuoco in azione

A fuoco le colline di Agrigento. In particolare, ad essere avvolta dalle fiamme è l'area di Piano Gatta, vicino al cimitero comunale, dove il fuoco ha già distrutto ettari ed ettari di macchia mediterranea. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono diffuse nel giro di pochi minuti e già stanotte è partito un massiccio intervento dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile.

L'incendio ha provocato panico e paura tra chi abita nelle vicinanze: nella zona si torvano infatti varie case di campagna. Non si esclude la matrice rogosa dei roghi: qualcuno sarebbe infatti entrato in azione innescando le fiamme dalle sterpaglie che ricoprono i terreni.

Anche nei giorni scorsi si sono già verificati numerosi incendi in provincia di Agrigento, che hanno reso necessario un maxi lavoro dei vigili del fuoco, arrivati sia dai distaccamenti locali che dal comando provinciale.

In contrada Saraceno, a Ravanusa, sono intervenuti un elicottero e un canadair per spegnere le fiamme che partite da sterpaglie si sono propagate fino all’area boschiva demaniale: sono andati in fumo circa tre ettari di vegetazione. In azione pure i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e gli uomini della forestale. I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno avviato le indagini.