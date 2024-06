Agricoltore si ribalta col suo trattore a Menfi: è grave, interviene l'elisoccorso

Gli incidenti sul lavoro non si fermano in Sicilia e un altro agricoltore è finito in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito. È successo a Menfi, dove l'uomo stava lavorando in un appezzamento di terreno. Si trovava in una zona di campagna alla periferia del paese quando è avvenuto l'incidente: si è improvvisamente ribaltato con il suo trattore, finendo sotto il mezzo.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sonoa rirvati i snaitari del 118 che hanno immediatamente disposto il trasferimento in ospedale con l'elisoccorso. L'uomo ha infatti riportato gravissime ferite alle gambe ed è stato necessario il ricovero al Civico di Palermo. Si tratta del terzo grave incidente sul lavoro in provincia di Agrigento nel giro di pochi giorni.

Ieri, 12 giugno, un sessantenne è infatti rimasto ferito a Racalmuto: stava effettuando dei lavori in un terreno di contrada Zaccanello quando è rimasto incastrato tra le ruote della motozappa che stava utilizzando e ha riportato profonde ferite a una gamba. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza che hanno prestato le prime cure all'uomo, ma viste le sue condizioni, è stato disposto l'arrivo dell'elisoccorso. Il sessantenne è così stato trasferito all'ospedale di Caltanissetta con codice rosso ed è stato ricoverato.