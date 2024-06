Racalmuto, resta incastrato tra le ruote della motozappa: agricoltore gravemente ferito

Stava effettuando dei lavori in un terreno di contrada Zaccanello, a Racalmuto, quando è rimasto gravemente ferito. Un sessantenne è letteralmente rimasto incastrato tra le ruote della motozappa che stava utilizzando e ha riportato profonde ferite a una gamba. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza che hanno prestato le prime cure all'uomo, ma viste le sue condizioni, è stato disposto l'arrivo dell'elisoccorso.

Il sessantenne è così stato trasferito all'ospedale di Caltanissetta con codice rosso ed è stato ricoverato. Non viene ritenuto in pericolo di vita, ma è sotto stretta osservazione. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del ufoco del distaccamento di Cincatti e i carabinieri. Poche settimane fa, sempre in provincia di Agrigento, ma in questo caso a Licata, un altro agricoltore è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nel suo terreno.

Ha improvvisamente perso il controllo del trattore che si è ribaltato, travolgendolo. È finito sotto le ruote del mezzo, ormai fuori controllo. Stava arando un appezzamento di terreno ad uso agricolo in contrada Calanninsa, quando è avvenuto l'incidente. È stato immediatamente lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i snaitari del 118 e i vigili del fuoco.