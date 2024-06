Licata, lo stadio comunale nel mirino dei ladri: rubati cavi di rame e materiale elettrico

Ladri in azione allo stadio comunale Dino Liotta di Licata. I malviventi sono entrati in azione durante il fine settimana e hanno preso di mira l'attrezzatura della ditta che sta attualmente eseguendo dei lavori di manutenzione all'interno della struttura. Il colpo sarebbe stato messo a segno di notte: i ladri sono riusciti a scavalcare e a fare irruzione nell'area in cui era custodita una frossa quantità di materiale elettrico.

Ma non finisce qui, perché sono stati portati via anche alcuni cavi di rame che hanno mandato in tilt l'impianto, al punto da costringere gli operai della ditta a portare avanti i lavori utilizzando un gruppo elettrogeno. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Licata che hanno accertato il furto e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel e gli oepratori del dipartimento Lavori Pubblici del Comune, per avviare l'intervento di ripristino. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona dello stadio, che potrebbero avere ripreso i ladri in azione.