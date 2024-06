Caltabellotta, bruciata coltivazione di vite con un diserbante

Distrutte 200 piante di vite nel terreno di una donna di 65 anni e si teme un atto intimidatorio. È accaduto in contrada San Pellegrino a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, ed è stato utilizzato un diserbante per bruciare la coltivazione. La signora ha sporto denuncia contro ignoti e i carabinieri hanno avviato le indagini.

C’è il dubbio che ad agire sia stata più di una persona proprio perché è stata bruciata col diserbante un’ampia zona e non solo un piccolo tratto. Le indagini restano riservate.