Il tragico incidente sulla statale, Santo Stefano Quisquina in lacrime per Dario: proclamato il lutto cittadino

Choc, dolore e incredulità. La notizia della morte di Dario Mortellaro, ventenne di Santo Stefano Quisquina, ha gettato tutta la comunità in un profondo sconforto. In tantissimi conoscevano il ragazzo che ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto sulla statale 118, tra Palazzo Adriano e Prizzi, figlio di un ex assessore comunale e di un'insegnante dell'istituto comprensivo. Il papà, Pippo Mortellaro, morto in seguito a un infarto soltanto pochi anni fa, era stato anche segretario scolastico e durante il suo impegno in politica era stato molto stimato e apprezzato.

Tra i primi a condividere il proprio cordoglio per la perdita del giovane, c'è il sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore: «Incredulità, dolore, costernazione di fronte ad una notizia che è sempre difficile da accettare. Dario era un ragazzo solare, spinto dalla voglia di fare, con tante passioni . Basta poco per sentirci tutti parte della stessa famiglia che, in questo momento di immenso dolore, si sente stordita, incredula, impotente. Abbracciamo, con affetto Giuseppina e Maria Francesca e i familiari tutti. Sarà proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la cerimonia funebre». Un giovane che aveva tanti sogni, spezzati dall'impatto violentissimo con un autoarticolato, all'altezza del bivio per Palazzo Adriano. Dario studiava Scienze motorie all'università e amava lo sport, aveva anche partecipato a gare di pesistica.