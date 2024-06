Canicattì, entrano a casa di un anziano e lo picchiano con un bastone: indagini

Un anziano è stato colpito a bastonate mentre si trovava nella propria abitazione. È accaduto a Canicattì. Secondo la ricostruzione, durante la notte, qualcuno si sarebbe introdotto nell'appartamento dell'ottantasettenne con il volto coperto da un passamontagna e in mano un bastone. Dopo aver messo a soqquadro la casa, si è accorto dell'anziano che nel frattempo si era svegliato e lo ha colpito con il bastone.

A lanciare l'allarme è stato il figlio del pensionato. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi di rito. Non sono stati rubati oggetti e soldi, in casa non si trovava nulla di valore.

L'anziano ha subito alcune ferite ed è in stato di choc.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Agrigento, stanno verificando l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo delle indagini.