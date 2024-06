Agrigento, trovato un cadavere tra le sterpaglie: potrebbe essere di un algerino scomparso

Il cadavere di un uomo è stato trovato, fra l’erba alta oltre il guardrail, a ridosso del giardino botanico nel quartiere di Bonamorone, in via Gramsci (nella foto), ad Agrigento. Sono intervenuti i carabinieri. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e non è stato ancora identificato.

A chiamare i militari dell’Arma è stato un cittadino che, mentre stava passeggiando, ha sentito cattivo odore, ha dato un’occhiata più approfondita fra le sterpaglie e si è accorto del cadavere.

Anche se non è ancora certo, investigatori e inquirenti sono convinti che il cadavere ritrovato sia dell’algerino sessantanovenne Balahouane Mohamed, scomparso all’inizio di maggio. Il cadavere è stato ritrovato poco dopo le 12,15 e nel quartiere di Bonamorone si sono precipitate più pattuglie dei militari dell’Arma della sezione radiomobile. Sul posto è arrivato anche il pm Gaspare Bentivegna.