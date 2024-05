Strage di Ravanusa, rinviati a giudizio due tecnici: il gip dice no all'archiviazione per dieci dirigenti di Italgas

Due rinvii a giudizio per l’esplosione dell’11 dicembre del 2021 in via Trilussa, a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Vi furono 9 morti, fra i quali una giovane donna che avrebbe dovuto partorire dopo pochi giorni.

A processo vanno due tecnici: Guido Catalano, l’ingegnere di 77 anni, direttore tecnico della Siciliana Gas al momento della posa della condotta del metano nel luogo in cui avvenne l’esplosione, nonché, firmatario, nel 1999, del collaudo tecnico-amministrativo, e Carmelo Burgarello, 88 anni, responsabile tecnico della A.Mi.Ca. Srl, l’impresa incaricata dalla committente Siciliana gas di eseguire i lavori di messa in posa della tubazione «incriminata». Lo ha deciso il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella.

È stata rigettata invece la richiesta della stessa procura di archiviare l’indagine a carico di 10 responsabili regionali e nazionali di Italgas iscritti per primi nel registro degli indagati. Il giudice ha disposto nuove, ulteriori e approfondite indagini dando un termine di 6 mesi.