Menfi, furto nell'abitazione di un anziano: rubati soldi, oggetti preziosi e un'auto sportiva

Furto nell'abitazione di un pensionato a Menfi. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno ha forzato un infisso dell'appartamento in via Giuseppe Mirabile ed è entrato in casa rubando soldi, oggetti preziosi, due televisori. Poi, dal garage, hanno portato via un’auto sportiva dal valore di oltre ventimila euro. Chi è entrato in azione lo ha fatto sapendo che dentro l'abitazione non c'era il proprietario.

A fare la scoperta è stato lo stesso anziano pensionato che ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato l'uomo, chiedendo anche se avesse visto o sentito qualcosa di sospetto nei giorni precedenti al fatto.

Le indagini sono effettuate dai carabinieri della locale stazione. Al vaglio anche l'esistenza di sistemi di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi utili per il prosieguo delle indagini. Il valore del bottino è ancora da quantificare.