Sono di gatti e uccelli i resti di ossa trovati a Favara: la scomparsa di Gessica Lattuca non c'entra

Non sono resti umani quelli che vennero rinvenuti lo scorso 21 marzo nel corso di alcuni lavori edili in via La Porta, a Favara. A chiarirlo sono stati i carabinieri del Ris di Messina, che hanno sottoposto a esame i resti, rilevando che sono di origine animale, attribuibili probabilmente a un gatto e ad alcuni volatili. Quando avvenne il ritrovamento, l’opinione pubblica - e non solo - collegò il fatto alla sparizione di Gessica Lattuca (nella foto), la trentatreenne favarese scomparsa nel nulla nel 2018.