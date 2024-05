Agrigento, furto in uno studio medico: rubati soldi e documenti

Furto in uno studio medico ad Agrigento. Ad essere preso di mira lo studio di un medico in via Imera. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno di notte si è introdotto all'interno della struttura utilizzando un arnese per lo scasso e ha rubato poco meno di 400 euro, un cellulare e documenti. Sarebbero entrati da un infisso.

A scoprire il fatto è stato il medico che ha contattato i carabinieri. I militari sono giunti sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato il professionista per capire se qualcuno avesse visto o sentito qualcosa. Sul luogo della rapina è stato trovato l'arnese utilizzato per lo scasso.

I carabinieri stanno verificando l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona di via Imera.