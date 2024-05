Porto Empedocle, malore per il comandante del traghetto Sansovino: la nave torna indietro

Minuti di paura ieri sera (martedì 7 maggio) sul traghetto Sansovino che era salpato da qualche ora dal molo di Porto Empedocle per dirigersi verso Lampedusa. Il comandante si è sentito male e si è deciso di tornare indietro e attraccare nuovamente al molo in provincia di Agrigento. Il traghetto era salpato alle ore 23 e sarebbe dovuto arrivare questa mattina (mercoledì 8 maggio), troppe le ore di navigazione e così, in considerazione del malore del comandante, si è deciso per il rientro.

È stato avvertito immediatamente il 118 e al molo di Porto Empedocle si è fatta trovare un'ambulanza. Il personale sanitario ha soccorso il comandante, prestato le prime cure e trasferito immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove si trova ricoverato.

Disagi per i passeggeri che hanno dovuto attendere molte ore prima della ripartenza verso Lampedusa.