Agrigento, paura in una clinica: paziente psichiatrico minaccia gli infermieri e ferisce due poliziotti

Momenti di paura in una casa di cura per pazienti psichiatrici di Agrigento, dove un uomo ricoverato ha seminato il panico e ha ferito due poliziotti. Gli agenti sono intervenuti su richiesta del personale della clinica che si trova nella zona periferica della città: il paziente si sarebbe rifiutato di sottoporsi a una terapia, dando in escandescenze e tentando di colpire gli infermieri, urlando e minacciandoli.

Dalla struttura è così stato lanciato l'allarme contattando il numero di emergenza 112 e sul posto sono arrivate le volanti. Di fronte ai poliziotti, l'uomo non si è calmato, anzi. Si è scagliato contro gli agenti, li avrebbe colpiti più volte, ferendoli. A quel punto è stato necessario trasportarli al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio, dove sono stati sottoposti alle cure dei medici. Nel tentativo di bloccare il paziente hanno riportato diverse contusioni, ma le loro condizioni non sono gravi.

Un episodio che si aggiunge a quello che si è verificato a canicattì, dove un un medico in servizio al poliambulatorio è stato aggredito verbalmente. È accaduto ieri, 30 aprile, alla presenza dei tanti pazienti in attesa di essere visitati. «Ancora una volta si assiste alla brutale violenza nei confronti di medici e infermieri - scrive la Dc, che esprime solidarietà alla dottoressa Gera Destro - che, giornalmente, si prodigano per aiutare il prossimo».