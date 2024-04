Aggressione a Cianciana, ai domiciliari un uomo di 40 anni: ancora mistero sul movente

È finito ai domiciliari l'uomo che ieri ha aggredito, a Cianciana, un operaio di 26 anni ferendolo gravemente con un coltello. Si tratta di un quarantenne che è finito ai domiciliari con l'accusa di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato aggredito in salita Martiri, a Cianciana. il quarantenne lo ha prima picchiato e poi accoltellato. Alla fine è scappato lasciando perdere le tracce. La vittima è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici in servizio gli hanno diagnosticato un trauma cranico e tagli ad una gamba.

Sul luogo dell'aggressione sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica. Dopo il sopralluogo effettuato, i militari sono riusciti a identificare e rintracciare il presunto aggressore. Adesso sono scattati i domiciliari.

Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione, secondo prime informazioni, i due si sarebbero conosciuti da tempo.