Cianciana, ventiseienne picchiato e accoltellato: identificato l'aggressore

Un ragazzo di 26 anni è stato picchiato e accoltellato a Cianciana. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe aggredito il giovane, operaio, in salita Martiri. Lanciato l'allarme, sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure e trasferito il ventiseienne in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici in servizio gli hanno diagnosticato un trauma cranico e tagli ad una gamba.

Sul luogo dell'aggressione sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica. Dopo il sopralluogo effettuato, i militari sarebbero riusciti a identificare e rintracciare il presunto aggressore.

Si tratta di un quarantenne anche lui di Cianciana. Adesso è stata aperta un’inchiesta con l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Non si conosce, al momento, il motivo dell'aggressione.