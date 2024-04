Incendio ad Alessandria della Rocca, il rogo distrugge il bosco

Un incendio ha distrutto il bosco in contrada Pietri Parrini Carraggià, ad Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento. Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri e soltanto dopo circa otto ore è stato spento.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno avuto qualche difficoltà a circoscrivere le fiamme a causa del forte vento che alimentava il rogo. Sul luogo dell'incendio, in contrada Pierri Parrini Carraggià, sono state inviate anche due squadre di pompieri di Cianciana. Anche il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, si è recata sul posto per avere contezza della situazione e per sincerarsi che non ci fossero pericoli per le persone e i luoghi abitati.

Questa mattina, i vigili del fuoco hanno effettuato la verifica per quantificare i danni ambientali provocati dal vasto rogo.