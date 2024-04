Agrigento, ritrovato morto il turista tedesco scomparso nella Valle dei Templi

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del turista tedesco di 82 anni che ieri, dopo essersi perso durante la visita al giardino della Kolymbethra, aveva lanciato l'allarme. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato poco prima delle ore 5 dai vigili del fuoco.

Il turista, dopo essersi perso, avrebbe chiamato al telefono un amico, sempre della stessa comitiva, dicendo di aver attraversato un ponte e di essere caduto. Dopo la telefonata, nessuno sarebbe più riuscito a contattarlo. Immediatamente erano scattate le ricerche: in campo gli uomini della polizia, quelli della Forestale che hanno usato i droni a disposizione, l'esercito, i carabinieri, la guardia di finanza e la protezione civile.

Durante la notte erano arrivati anche i cinofili dei vigili del fuoco e il Sapr di Enna e Ragusa. Poco prima dell'alba, però, è stato trovato il cadavere cadavere in mezzo al prato in una stradina quasi di fronte Villa Athena. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma potrebbe trattarsi di un malore.