Agrigento, suona il clacson e viene aggredito mentre torna a casa

Aggressione ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, alla guida della propria auto, rimasto bloccato nel traffico lungo via Atenea, avrebbe suonato il clacson. Il gesto avrebbe "infastidito" alcuni ragazzi presenti per strada che intralciavano la strada.

L'uomo, sempre secondo il racconto avvenuto sùbito dopo l'aggressione, sarebbe stato accerchiato dagli stessi giovani che avrebbero conciato a colpire con calci e pugni la vettura. A quel punto, la vittima, che stava per tornare a casa, ha allertato le forze dell'ordine che, giunte in via Atenea, hanno raccolto la denuncia dell'uomo.

Dei ragazzi nessuna traccia, subito dopo l'aggressione si sono dileguati. L’auto ha riportato danni.

L'episodio si aggiunge alle tante segnalazioni degli ultimi mesi da parte di cittadini e residenti del centro storico che lamentano una microcriminalità diffusa sempre più allarmante.