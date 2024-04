Agrigento, giornalista aggredito sotto casa: inchiesta della procura

Il blogger e giornalista agrigentino Gian Joseph Morici, 64 anni, è stato aggredito mentre era per strada da un uomo incappucciato. Moriti stava fumando una sigaretta, in via Garibaldi nel centro storico di Agrigento, a poche decine di metri dalla sua abitazione, quando ha avuto la colluttazione. L'editore del sito web lavalledeitempli.net è stato sorpreso alle spalle e, qualcuno non individuato, dopo averlo bloccato, ha provato a stringergli il collo con una sorta di corda.

Morici ha reagito, ha colpito l’aggressore alle gambe che da lì a poco è scappato. Il cronista, che spesso si è occupato di inchieste pubblicate sul suo sito, ha riportato delle abrasioni al collo e al polso del braccio destro. Indagini della polizia. Morici ha dichiarato agli agenti di non aver dissidi o litigi o particolari problemi con qualcuno. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.