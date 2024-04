Licata, incendiato il portone dell'abitazione di un commerciante: indagini

Il portone dell'abitazione di un commerciante, in via Palma a Licata, è stato incendiato. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno, la scorsa notte, avrebbe cosparso di liquido infiammabile la porta d'ingresso, per poi fuggire. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini.

I militari hanno ascoltato l'uomo proprietario dell'appartamento per capire se nei giorni precedenti al fatto avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Di fondamentale importanza potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nessuno la notte dell'incendio si è accorto di ciò che stava accadendo.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto fascicolo d’inchiesta.

Nei giorni scorsi, sempre a Licata, si era verificato un altro episodio incendiario. Una Fiat Punto di proprietà di una coppia di coniugi era stata incendiata in via Torregrossa. A vedere le fiamme e a lanciare l’allarme era stato un residente che aveva immediatamente allertato le forze dell'ordine.