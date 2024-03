Favara, ritrovate ossa umane in un appartamento: potrebbero essere di Gessica Lattuca?

Delle ossa, forse umane, sono state ritrovate in un appartamento in corso di ristrutturazione in via Luigi La Porta, a Favara. La segnalazione è partita dagli operai che stanno eseguendo i lavori. Sul posto si sono recati i carabinieri del Nucleo operativo di Agrigento e della tenenza di Favara. I locali sono stati posti sotto sequestro per controlli, mentre i frammenti rinvenuti sono stati inviati ai laboratori scientifici per accertarne natura e per isolarne il Dna: prioritario sarà infatti capire se appartengono, qualora fossero appunto resti umani, ad uno dei tanti casi irrisolti. Per quanto al momento non vi sia alcuna conferma investigativa, la suggestione più ricorrente è quella che ricollega questo ritrovamento alla scomparsa, risalente al 2018, di Gessica Lattuca, 28 anni. L’appartamento, fino ad oggi abbandonato, si trova infatti a poca distanza dalla casa del fratello della giovane, Vincenzo (oggi deceduto), iscritto nel registro degli indagati per la scomparsa della sorella nel giugno del 2023.