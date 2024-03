Menfi, trovato un ordigno bellico nella spiaggia di Porto Palo

Un ordigno bellico è stato ritrovato nella spiaggia di Porto Palo a Menfi. A scoprirlo, alcuni agenti della polizia municipale che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Secondo una prima analisi, quello trovato nella zona conosciuta come "Solette" potrebbe essere una bomba risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno è stato trovato in cattivo stato di conservazione.

Per precauzione l’area interessata è stata delimitata e transennata, e resterà interdetta fino all’intervento di una squadra specializzata.

La Prefettura di Agrigento, nel frattempo, è stata infatti informata e in breve tempo arriveranno gli specialisti artificieri dell’esercito per rimuovere l’ordigno.

Nel 2021, sempre a Menfi, durante le operazioni di pulizia di strade a Menfi, dopo il nubifragio, i volontari della protezione civile regionale hanno trovato un ordigno bellico. Il ritrovamento era avvenuto in contrada Cavarretto al confine del perimetro urbano in zona abitata. Anche in quel caso, le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed hanno avvertito la prefettura per la bonifica dell’area.