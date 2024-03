Agrigento, auto perde il controllo e «vola» in un terreno sotto la strada: quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio di in incidente stradale questa notte ad Agrigento, lungo la strada di Fondacazzo vicino al quartiere di Villaseta. Non si conosce ancora l’esatta dinamica ma un’Alfa Romeo Giulietta, sulla quale c’erano quattro occupanti, ha fatto un volo di alcuni metri e ha terminato la sua corsa in un terreno, al di sotto della carreggiata. Per estrarre le persone dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno trasportato tutti i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto anche carabinieri e polizia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.