Agrigento, il delitto Di Falco: resta in piedi l'accusa di tentato omicidio

Da lì la contestazione dell’omicidio «per errore» da subito contestata dalla difesa e adesso sconfessata dal tribunale del riesame. I giudici, tuttavia, hanno confermato la custodia cautelare in carcere per tutti per l’accusa di tentato omicidio ai danni del figlio del titolare della concessionaria, al quale Angelo Di Falco avrebbe provato a sparare dopo che il fratello era caduto per terra in seguito al colpo ricevuto, e per quella di detenzione illegale di arma. La vittima designata, in questo caso, si sarebbe salvata per l’inceppamento dell’arma. La difesa ha sempre sostenuto che i quattro palmesi siano andati nella concessionaria per picchiare il titolare - le immagini della video sorveglianza lo mostrano con chiarezza - e che lo stesso abbia tirato fuori la pistola (non ritrovata) e abbia fatto fuoco, uccidendo Roberto Di Falco.