Sciacca, incidente all'incrocio tra un camion e un'auto: un ferito e traffico paralizzato

Caos e paura a Sciacca per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un camion. I due mezzi si sono scontrati all'incrocio tra via Cappuccini e via Brigadiere Nastasi, dove già in passato si sono registrati violenti impatti che hanno provocato feriti.

Anche in questo caso, per una persona è stato necessario il trasporto in ospedale: si tratta dell'uomo che era alla guida dell'auto, un quarantenne. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito l'automobilista al pronto soccorso del San Giovanni Paolo II, dove sono in corso tutti gli accertamenti sulle sue condizioni. Il conducente del mezzo pesante è invece rimasto illeso.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. In attesa dei soccorsi e dell'arrivo dei vigili urbani, si sono formate lunghe code, il traffico è infatti andato in tilt e la viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.