Maxi traffico di droga a Licata, cinque condanne

Il gup di Palermo Stefania Brambille ha condannato a oltre mezzo secolo di carcere cinque persone coinvolte in un maxi traffico di droga a Licata. Il processo, celebrato in abbreviato, è un troncone dell’operazione della Dda di Palermo denominata Hybris. La condanna più alta, 20 anni, è toccata a Michele Cavaleri, ritenuto dagli inquirenti il capo dell’organizzazione criminale. L’accusa in aula era rappresentata dai pm Francesca Dessì e Pierangelo Padova.

Al vertice della banda, che aveva la sua base a Licata, nel quartiere Bronx, secondo l’accusa, c’era Cavaleri. I trafficanti avevano creato una sorta di roccaforte vigilata 24 ore su 24 per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

L’indagine che ha portato al processo si concluse con l’arresto di 25 persone. Tre i procedimenti aperti dall’inchiesta. L’organizzazione acquistava e rivendeva enormi quantità di cocaina nel quartiere che era sorvegliato capillarmente da telecamere e vedette. Oltre a Cavaleri hanno avuto comminati 15 anni e 8 mesi di reclusione Concetta Marino; 8 anni e 2 mesi Angelo Sorriso; 11 anni e 6 mesi Lillo Serravalle; e 9 anni Ferdinando Serravalle.