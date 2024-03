Agrigento, auto si schianta contro due vetture posteggiate e si ribalta: due feriti

Avrebbe potuto avere conseguenze peggiori l'incidente avvenuto nella notte in via Petrarca ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 70 anni ha perso il controllo della propria vettura, una Seat Arona, si è schiantata contro due auto posteggiate lungo il ciglio della strada, per poi ribaltarsi.

Nell'abitacolo, oltre al conducente, c'era una donna di 70 anni; entrambi sono rimasti feriti. Allertati i soccorsi, sul luogo dell'incidente sono giunte due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione volanti della questura. La donna è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale per estrarla dalle lamiere. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due feriti e sono stati subito trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.

La donna ha riportato un serio trauma cranico. I poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Danneggiate anche le due auto posteggiate.