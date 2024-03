Licata, uomo di 70 anni investito dalla propria auto: aveva dimenticato di inserire il freno a mano

Tragedia sfiorata a Licata. Un uomo di 70 anni è sceso dalla propria vettura per chiudere il cancello d'ingresso e ha dimenticato di inserire il freno a mano dell'auto. Quest'ultima, che si trovava in un tratto in discesa, si è mossa e colpito l'anziano.

Il settantenne ha rischiato di essere travolto dal mezzo e solo la prontezza di riflessi dell’uomo ha impedito che l’impatto fosse ancora maggiore. L'uomo è finito a terra ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Qui i medici lo hanno visitato e si trova ricoverato con fratture costali.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere con gente che rimane ferita o addirittura uccisa dal peso della propria auto. Nel 2021, sempre in Sicilia, ma ad Alcamo un uomo di 32 anni è morto investito dalla sua stessa vettura. Era appena sceso dal veicolo per posteggiarla vicino alla casa di campagna. L'uomo aveva dimenticato di inserire il freno a mano e quando è sceso per aprire il cancello è stato investito in pieno dal mezzo.