Canicattì, tragico scontro sulla strada tra Palma a Licata: muore dopo due giorni di agonia

Non ce l'ha fatta Antonino Mulè, un uomo di Canicattì di 67 anni morto dopo due giorni di agonia in ospedale. Era stato vittima di un terribile incidente, giovedì scorso sulla statale 123 che collega Canicattì con Palma di Montechiaro e Licata, una strada conosciuta da tutti per la sua pericolosità.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Mulè era alla guida di una Ape Piaggio quando, per cause ancora da verificare, si è scontrato con una Fiat Punto che viaggiava sullo stesso di marcia.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Palma di Montechiaro e un'ambulanza del 118 che ha trasferito il 67enne, in codice rosso, al Barone Lombardo, ma viste le sue condizioni gravi dopo averlo stabilizzato è stato trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta, dove i medici purtroppo non sono riusciti a strapparlo alla morte.