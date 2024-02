Nubifragio e forte grandinata nell'Agrigentino: strade allagate, automobilisti bloccati

Dopo Trapani e provincia, un forte nubifragio ha colpito l'Agrigentino. Strade come fiumi, traffico paralizzato e automobilisti bloccati, soprattuttoo lungo le strade statali e nelle zone più periferiche della città. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno effettuato numerosi interventi per mettere in sicurezza pali della luce, cartelloni pubblicitari e alberi pericolanti.

Allagate la statale 122 e 640: a peggiorare la situazione una forte grandinata con chicci di grosse dimensioni che hanno messo in difficoltà chi si trovava alla guida. Il ghiaccio ha ricoperto l'asfalto e alcuni automobilisti hanno rischiato di perdere il controllo dei mezzi. Non si sono registrati incidenti, ma molti di loro hanno trovato riparo sotto i ponti delle strade statali per evitare il peggio. Disagi anche sul viadotto Imera, con decine di auto che hanno arrestato la propria corsa per la forte pioggia e la visibilità limitata.

Sui social molti cittadini commentano l'ondata di maltempo sulla Città dei Templi, Carmela pubblica la foto della grandinata: «Guardate quanta grandine è caduta ad Agrigento», scrive. «Pochi minuti di pioggia e maltempo ed è successo di tutto - scrive Giovanni -. Le nostre strade diventano puntualmente fiumi, gli automobilisti hanno rischiato grosso». La situazione è critica in diverse zone dell’Agrigentino, dove i vigili del fuoco e le squadre della protezione pivile sono hanno soccorso automobilisti e cittadini rimasti bloccati al piano terra di alcune palazzine per le strade allagate.