Porto Empedocle, bambina di 11 anni investita mentre attraversa la strada: operata all'addome

Ancora un incidente stradale in provincia di Agrigento. Una bambina di 11 anni è stata investita da un'auto, questa mattina, mentre stava attraversando la strada a Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione, era appena uscita dal panificio in via Francesco Crispi e stava raggiungendo la madre che si trovava in auto, quando, è stata travolta da una Jeep. Le condizioni della piccola sono apparse immediatamente gravi.

Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari, in considerazione della gravità delle ferite riportate, hanno deciso di trasferirla, immediatamente, presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Qui i medici l'hanno stabilizzata e sottoposta immediatamente ad un intervento chirurgico all'addome che è durato diverse ore. La prognosi sulla vita è riservata e le sue condizioni rimangono molto gravi.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle che hanno sequestrato la Jeep e si sono occupati dei rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è escluso - ma non ci sono certezze al riguardo - che, nelle prossime ore, possa essere trasferita in una struttura sanitaria meglio attrezzata.