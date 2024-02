Incidente ad Agrigento, scontro tra un'auto e una moto: un ferito

Ancora un incidente stradale ad Agrigento. A scontrarsi, una vettura e uno scooter. Secondo le prime informazioni, i mezzi si trovavano lungo il viadotto Imera, lo scorrimento veloce che collega il centro della città dei templi al quartiere di Fontanelle, quando, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è finito rovinosamente a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono giunte due ambulanze. I sanitari hanno soccorso il motociclista e lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Illeso il conducente della vettura. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della sezione Volanti della questura di Agrigento. Il traffico, nella zona, è rimasto bloccato. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente e hanno gestito la viabilità che è tornata alla normalità soltanto dopo la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada.