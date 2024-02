Incidente sulla statale tra Licata e Palma di Montechiaro: tre feriti, una donna in gravi condizioni

Incidente sulla strada statale 115, tra Licata e Palma di Montechiaro, dove una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita. Nell'impatto sono rimasti coinvolti due mezzi, una Hyundai IX30 e una Volkswagen Fox: quest'ultima, dopo lo scontro, è finita in una scarpata. A bordo si trovava un uomo, anche lui ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

I conducenti e un'altra donna sono rimasti intrappolati negli abitacoli ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle lamiere. Sul luogo dell'incidente anche l'elisoccorso del 118 che ha trasportato la ferita più grave in ospedale, con codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Sedondo i primi accertamenti, una delle auto avrebbe invaso la carreggiata opposta e l'altro conducente non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto. Sulla statale si sono registrati forti rallentamenti al traffico, in attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.