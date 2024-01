Scontro tra due auto all'ingresso di Palma di Montechiaro: quattro feriti, una donna è in gravi condizioni

Incidente alle porte di Palma di Montechiaro, quattro persone sono rimaste ferite: una è in gravi condizioni. È successo all'altezza della rotonda che si trova all'ingresso della cittadina, dove sono rimaste coinvolte una Renault Clio, guidata da un anziano e un'Alfa Romeo, condotta da un uomo di 45 anni. Sulla prima auto si trovavano tre persone, sulla seconda due.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato tre dei feriti al pronto soccorso con l'ambulanza, ma per una donna è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso: è stata trasferita d'urgenza in ospedale. L'impatto si è infatti rivelato molto violento e ha riportato gravi ferite interne. Tutti e quattro sono stati ricoverati al San Giacomo d'Altopasso, a Licata. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e la polizia. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

L'ultimo grave incidente a Palma di Montechiaro risale alla fine di settembre, quando un anziano è stato travolto lungo la statale. L'uomo, un pensionato di 73 anni, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, è stato investito mentre si trovava all’altezza di un distributore di carburanti da un'auto guidata da un operaio che stava rientrando a casa. Scattati i soccorsi, è stato prima trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, poi, vista la gravità della sue condizioni, è stato predisposto dai medici il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.